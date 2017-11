„Mul on täna sünnipäev ja see on suurepärane sünnipäevakingitus!“ õhkab klassikatäht Elina Netšajeva, kes on üks kahekümnest „Eesti laulu“ poolfinaali pääsejast. „See on tõesti väga tore uudis. ootan veebruari suure huvi ja põnevusega.“

Elina Netšajeva oli mullu Marko Reikopi kõrval teine „Eesti laulu“ saatejuht, kuid tänavu astub ta ise võistlustulle. „Usun, et seal saab olema midagi väga põnevat, ilusat ja efektset, mis inimestele meeldib.“

Elina võistleb looga „La forza“. „See on huvitav sümbioos klassikalisest vokaalist ja elektroonilisest muusikast. Eestis pole eriti sellist asja tehtud. Laulu nimi on „La forza“ ehk itaalia keeles „jõud“ ning see räägib saatuse ja armastuse jõust, mis inimesi ühendab. Et see on kõige suurem ja olulisem jõud siin maailmas.“ Loo sõnad on kirjutanud Elina kahasse oma kolleegi ja sõbranna Ksenia Kuchukovaga, muusika on teinud Timo Vendt ja Mihkel Mattisen. „Nad kuulsid mind sõbranna pulmas laulmas, neile meeldis ja nad pakkusid koostööd,“ seletab Elina. „Loodan, et meie koostöö jätkub veel pikki aastaid.“

„Eesti laulule“ otsustasid nad loo saata, et vaadata, mis saab. „Meil oli plaan igal juhul koostööd teha ja lugu sai valmis samal päeval, kui oli „Eesti laulu“ tähtaeg. Tuli välja, et žüriile meeldis.“ Elina põrutab sünnipäeva ja poolfinaali pääsemist tähistama Bali saarele.