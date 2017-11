Ettevõtjaid pahandavad, et riik ei pööra neile jätkuvas ID-kaardikriisis piisavat tähelepanu. Väike- ja keskmisi ettevõtteid pole neid ühendava organisatsiooni EVEA väitel lülitatud isikute ringi, keda oleks pidanud ette teavitama ID-kaardi sertifikaatide sulgemisest ning kellele pakuti eelisvõimalust sertifikaatide uuendamiseks. EVEA hinnangul on riik teinud liiga vähe liiga ja liiga hilja, et tagada ettevõtete jaoks mõistliku tegevuskeskkonna säilimine. „Kui riigiasutuste ja ametnike jaoks tagati võimalus õigel ajal ja kvaliteetselt oma ID-kaartide sertifikaate uuendada, siis ettevõtjate probleemide peale ei mõeldud ning täiesti vastutustundetult soovitati mitte-toimivat sertifikaatide uuendamise protsessi öösel uuesti katsetada,“ kurdab EVEA volikogu. Ettevõtjad on teada andnud, et ID-kaartidest tingitud probleemid ei ole võimaldanud neil kiiresti teha ülekandeid, mistõttu on firmasid, kellel tekkisid ringvõlgnevused ja ka tõsised probleemid oma kohustuste täitmisel nii äripartnerite kui Maksu- ja tolliameti (MTA) ees.

Erasektor on ID-kaardi lahendused riigi toel aastatega omaks võtnud lootuses, et võimalike probleemide ilmnemisel ja lahendamisel saab arvestada ka riigi toe ja mõistmisega. „Ettevõtluse toimimisele nii olulised süsteemid nagu pangaülekannete tegemine ja MTAga suhtlemine on muutunud suures osas sõltuvaks ID-kaartide kasutamise võimalusest,“ kurdavad EVEA liikmed. „Loodetud toetava suhtumise asemel põrkavad aga probleemidega maadlevad ettevõtjad ükskõiksusele ja arrogantsile - kõik ülekanded riigile peavad olema õigel ajal tehtud ning mingeid järeleandmisi deklaratsioonide esitamise osas kindlasti ei tehta. Kui MTA poolt krüpteeritud dokumenti ei ole võimalik suuremahuliste ja riigile teada olevate probleemide tõttu avada, kuid kohustuste täitmist eeldatakse sellele vaatamata, asetab see e-riiki usaldanud ettevõtted nende endi tegevusest sõltumata väga nõrgale positsioonile.“ Maksuamet lükkab kriitika tagasi

Neljapäeval avalikustatud ettevõtjate pahameelt kommenteerib MTA tulude osakonna juhataja Ruth Paade. „MTA saab aruandluskohustuse täitmise puhul pakkuda paindlikkust, kui konkreetsetel juhtudel selline vajadus peaks ilmnema,“ kinnitab Paade. „Samuti, kui on juba ette teada, et maksukohustuse täitmine võib ajutiselt olla keeruline, saab ettevõtja MTAle esitada maksude ajatamise taotluse. EVEA on meie poole pöördunud ning kõiki neid võimalusi, kuidas saame ettevõtteid ajutise makseraskuse korral toetada, oleme neile ka tutvustanud.“ Ruth Paade sõnul on autentimisvõimalustest praegu piiratud vaid üks võimalus mitmest. „E-maksuametisse/e-tolli saab jätkuvalt sisse logida nii uuendatud sertifikaatidega ID-kaardiga, mobiil-IDga kui internetipankade (nt smart-ID, PIN-kalkulaator, koodikaardid jmt) kaudu ning jätkuvalt saavad äriühingud ja asutused deklaratsioone esitada üle X- tee,“ kinnitab MTA osakonnajuhataja. Õhtuleht palub EVEAlt abi leidmaks kontakti mõne assotsiatsiooni liikmest ettevõtjaga, kes ID-kaardi sertifikaatide uuendamise vaevalisel ajal tõepoolest raskustesse on sattunud. Nördinud kannatanu jääb paraku leidmata. Ehk ongi ärirahva mured juba lahenduse saanud, nagu kinnitab MTA.