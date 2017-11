Oled sa alles algaja või juba aastaid praktiseerinud ekspert, jooga on tänapäeval miski, mida soovitavad vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks arstid, šamaanid ja teised eksperdid.

Portaal Health.com jagab videot, kus õpetatakse treenima keha jooga abil paindlikumaks ja vastupidavamaks.

Joogaõpetaja Kristin McGee näitab ette neli joogapoosi, mis parandavad sekselu ja võimendavad su tundeid. Need neli poosi keskenduvad su puusadele, reitele, tagumikule ja keha keskosale. Rääkimata sellest, et need muudavad su keha palju paindlikumaks ja avatumaks! Tõenäoliselt aitavad sul ka suurema tõenäosusega orgasmini jõuda.