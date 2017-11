Meie kinolinadele on jõudnud hoogne komöödia "Svingerid". Kui te veel ei tea või olete jõudnud juba unustada, mis imeloom see „Svingerid“ on, siis tegu on pikantse suhtekomöödiaga, kus löövad kaasa sellised Eesti tippnäitlejad nagu Jan Uuspõld, Elina Reinold, Ago Anderson, Elina Purde, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Ivo Uukkivi.

Rääkisime peale filmi esikat juttu ühega peaosatäitjatest, Jekaterina Novosjoloviga, et uurida kuidas Läti-Eesti filmitegijate koostöö sujus ja kuidas näitlejatar tehtuga ise rahule jäi ning mida noor näitlejanna ise svingimisest arvab.

Jekaterina, kellega koos sina Eesti kuulsatest paaridest oleksid nõus svingima?