Ameerika rokkbänd Guns N' Roses taasühinemisturnee „Not In This Lifetime“ on praeguseks piletimüügiga teeninud rohkem kui 432 miljonit dollarit. Selleks, et Tallinnas toimuv kontsert oleks bändi jaoks varasemate esinemispaikadega võrdväärselt edukas, peaks piletitulu Maarjamaal ületama 4,4 miljonit eurot.

Selleks, et Talinna kontserdist 4,4 miljonit sisse kasseerida, peaks 70-euroseid pileteid müüma 57 142.

Mullu alanud taasühinemisturneed on nautimas käinud ühtekokku 4 067 460 rokifänni, mis ühe kontserti kohta teeb keskmiselt 41 504 inimest.

Hea Õhtulehe lugeja, kas sina oled 16. juulil Tallinna lauluväljakul, et kaasa elada ühe kõigi aegade edukaima rokibändi kontserdile?

Andmed põhinevad Gun N' Roses'i "Not In This Lifetime" turnee Wikipedia lehel avaldatud statistikal.