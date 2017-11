Tehnoloogiagigant Apple hakkab väntama draamaseriaali, mille peaosades on superstaarid Jennifer Aniston ja Reese Witherspoon.

Diivad on ka hommikutelevisioonis hargneva uue sarja produtsentideks.

The Guardiani teatel on Apple esialgul tellinud kaks hooaega ja kokku 20 osa. Sarja idee autor on endine HBO draamaosakonna juht Michael Ellenberg, kuid inspiratsiooni ammutatakse ka Brian Stelteri raamatust „Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV“.