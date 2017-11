Poliitilise paindlikkuse meistriklassi demonstreeris Aivar Riisalu, kes maandus paljudele üllatuseks Tallinna ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna abilinnapea kohale, naastes selle sammuga IRLi ridadest endise kodupartei Keskerakonna rüppe. Miks meie mees meid reetis, ei küsi aga mitte ainult IRL, vaid Riisalu Tartu volikokku valinud valija. Annab partei ameti, saab tingimusteta lojaalsuse, teab aga Keskerakond.

Riigikontroll viibutab näppu

Riigikontrolli aastaaruanne, milles tõdetakse, et riik elab juba praegu üle jõu ja tagatipuks on lõppemas eurotoetuste magus põli, peaks olema tõsiseltvõetav hoiatus valitsusele. Patukahetsuse ja meeleparanduse asemel näeme aga rahandusministeeriumi eneseõigustust, et haigekassa ja töötukassa reservide kasutamine pole olnud ebaseaduslik, ja teiste ministeeriumite põhjendamatut optimismi, et toetuste lõppedes leitakse raha lihtsalt mujalt. Kas leitakse, on niikuinii mõne järgmise valitsuse mure.