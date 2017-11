Kõige parem šokolaad koosneb vähestest koostisainetest: ideaalis ei peaks tumeda šokolaadi tahvlis olema muud kui kakaooad, kakaovõi, suhkur, vanill ja letsitiin. Piimašokolaad võib ka sisaldada lisaks piimapulbrit.

Just sellist šokolaadi pakub Felice Beans – bean-to-bar ehk "kohvioast šokolaaditahvlisse" šokolaad. Šokolaaditahvlite valmimise protsess on pikk: kõigepealt peab tooraine valmima ja korjatud saama, siis fermenteeritakse (see on šokolaadi maitse arenemise esimene etapp ja üks põhjustest, miks kakaoubade kasvatajast otseselt sõltub šokolaadi kvaliteet), kakaooad kuivatatakse, röstitakse, puhastatakse-purustatakse, peenestatakse, konšeeritakse (selle protsessi käigus lisatakse šokolaadile magus- ja maitseaineid, piimapulbrit), tempereeritakse-vormitakse ja viimaks pakitakse.

Tänu nii hoolikale valmistusviisile rõõmustab käsitööšokolaad põnevate ja eriliste maitsenüanssidega. Seega on tegemist tervisliku, loodussõbraliku ja maitsva kingitusega, mille võiks oma lähedase kingikotti poetada.

Felice Beans on ainus ettevõte Eestis, mis impordib 170 erinevat käsitööšokolaad rohkem kui 30 erinevalt šokolaadivalmistajalt.

Vaata täpsemalt SIIT!