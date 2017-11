„“Eesti laulu“ mõte on kogu aeg olnud mitmekesisus ja Eesti muusikategijad on selle omaks võtnud,“ sõnab „Eesti laulu“ peaprodutsent Mart Normet. „Selline žanride paljusus on ikka muljetavaldav – meil on võistluses lugusid moodsatest EDM-poplauludest kuni ooperi ja rokini välja,“ kirjeldab ta tänavusi poolfinaliste. „See on ikka tõesti Eesti muusika pidu.“

Tänavu muudeti „Eesti laulu“ žürii tööd. Kui varasemalt on kõik žüriiliikmed kaks päeva ühe laua taga istunud ja lugusid valinud, siis sedapuhku kuulas 15liikmeline eelžürii kodudes lood läbi ning andis neile punkte. Nii valiti 15 esimest poolfinalisti. Seejärel hakkas tööle „Eesti laulu“ toimetus, kes valis ülejäänud viis. Normet ütleb, et žürii jäi uue töökorraldusega rahule. „Olen saanud tagasisidet, et väga mugav oli kuulata ja tore, et anti aega süvenemiseks. Meile andis see võimaluse kaasata rohkem liikmeid ja mulle tundub, et see formaat töötab,“ ütleb ta. „Lisaks see, et pärast koguneme meie toimetusega ja täidame tühimikke. Selle võrra tuleb veel kirevam, huvitavam, põnevam, pingelisem, lõbusam ja sisukam saade.“

Normet neid viit, kelle toimetus välja valis, ei avalda. „Võistlus algab täiesti nullist ja kõigil on võrdsed võimalused, eriti praegu, kus visuaalne pool on veel täiesti välja selgitamata. Mitmed hakkavad oma loole alles teist lihvi andma.“ Siiski ütleb ta, et mingi piirini läheb võistlejate valimine alati ludinal. „Mida lõpupoole, seda raskemaks läheb. Viimased paar kohta, mida on vaja täita, on eriti magusad ha kandidaate neile on 10-15,“ seletab ta. Sedapuhku oli žüriis ka konsultant Rootsis, kes ütles samuti, et paljud lood tulevad keskpõrandale kokku. „Lõigatakse maha kõik ääred, asjad, mis võiksid sind kõrvust rohkem rabada, alles jääb keskmine, aga see ei tööta. Eriti teles,“ ütleb ta. „Hästi oluline on olla oma lauluga julge, aus ja mingis mõttes alasti.“