Reede pärastlõunal olid Eesti teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad. Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul ja öötundidel kohati hoovihma. Öösel Ida-Eestis võib paiguti udu tõttu nähtavus teedel olla piiratud. Õhutemperatuur püsib plusspoolel.

Öö hakul on pilves selgimistega ilm, siin-seal sajab vähest vihma. Kohati on udu, pärast keskööd pilvisus tiheneb ja saartelt alates levib vihmasadu üle mandri itta. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul tuul tugevneb 8-13, puhanguti kuni 18 m/s ning sooja on 2-7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi, kuid õhtupoolikul sajuhood harvenevad. Ennelõunal puhub lõuna- ja kagutuul, pärastlõunal lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, Liivi lahe ümbruses ja läänerannikul puhanguti kuni 20 m/s ning sooja on 3-7 kraadi.