Turvakaamerad tänavapildis on saanud sedavõrd loomulikuks elu osaks, et enamik meist pole kunagi mõelnudki, mitme kaamera vaatevälja jääb igapäevane teekond tööle või poodi. Me usaldame, et need, kes kaamerasilma taga, ei tunne ebaloomulikku huvi just meie tegemiste vastu, vaid tegutsevad üldsuse huvides. Hirm pideva jälgimise ees on uuemal põlvkonnal asendunud murega, et jälgijaid – eelkõige sotsiaalmeedias – on hoopis liiga vähe.

Näiteid, kuidas valvekaamerad on osutunud asendamatuks abimeheks politseitöös ja on sellega kasu toonud meile kõigile, leiab palju. Kadunuid ei otsita enam ammu pelgalt passipildi abil, enamasti jõuavad loetud tundide jooksul meediasse ka turvakaamerapildid, mis aitavad kaaskodanikel hõlpsalt meenutada, kas just sellise riietusega väike koolitüdruk oli nende ees kassajärjekorras või kas niisuguse kehaehitusega nooruk jalutas tänaval vastu. Vettpidavat tõendusmaterjali, mida videopilt pakub, kasutatakse tihti ka sulide, petturite ja vägivallatsejate tuvastamiseks ja tabamiseks.

Seda suuremat mõistmatust tekitavad meis aga teated, et mõni noor kadus jäljetult just südalinnas või et traagiliselt lõppenud kaklus jääb sõna-sõna-vastu olukorraks – ja seda linnaruumi valvavatest sadadest tehissilmadest hoolimata. Määrdunud objektiividest, parandamata jäetud kaameratest ja lootusetult vananenud tehnikast ei taha selles olukorras kuulda privaatsusele turvalisuse huvides allahindlust teinud avalikkus ja veel vähem asjaosaliste lähedased. Ometi avaneb selline masendavalt must pilt uurijatele ikka ja jälle.

Kui eraisikut ei saa sundida oma vara eest paremat hoolt kandma, siis maksumaksja raha eest soetatud ja sisuliselt kasutult (suhteliselt märkamatutena ei sobi need isegi heidutuseks) seisvate turvakaameratega pole küll põhjust leppida.