Jõulud on originaalis kristlik püha ning arvestades, et Aasiast võib leida terve hulga muid religioone – näiteks budism, hinduism, taoism –, siis võib eeldada, et sel kontinendil pole jõulud kuigi populaarsed.

Tegelikult tuleb sellele vastata, et nii ja naa. Jõule tähistatakse paljudes paikades Aasias, kuid peamiselt on tegemist ilmaliku pühaga – see tähendab, et kaubanduskeskustes leiab küll jõulukaunistusi ja muid ehteid, kuid sellel pole sügavamat tähendust.

Kas sinu jõulude ajal on kesksel kohal sealiha ja kartuli söömine? Kui jah, siis soovitab Tai, India ja Hiina toitudele spetsialiseerunud söögikoht Drumsticks sel korral katsetada aasiapärast toitu. Kana Biryani või kalamaitseline karri jõululauale? Miks mitte!

