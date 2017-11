Eestis registreeritud osaühingu Ixellioni omaniku, Eesti e-residendi Antonio Sedino sõnul loodab ettevõte järgmisel aastal alustada siin kahe projektiga, millest üks viib kokku krüptoraha kaevandamise ja põllumajanduse.

Ixellioni majandusaasta aruandest selgub, et poolt miljardit eurot ületava kasumi saavutas kõigest poolteist aastat tegutsenud Ixellion tänu omanike kapitali sissemaksetele ja aktsionäride panustele, kirjutab ERRi uudisportaal.

Aruandest selgub, et kui firma otsustaks maksta dividende võimaliku summa ulatuses ehk ligi 403 miljonit eurot, tuleks tal Eesti riigile tulumaksuna tasuda üle saja miljoni euro.

Antonio Sedino ütles, et Ixellion on valdusettevõte, kus aktsionärid on omandanud kapitali ja aktsiad, nii et kasumid kerkivad. Ettevõtte eesmärk on hoida tehnoloogiaettevõtete osalusi ja intellektuaalse omandi õigusi.

Majandusministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda ütles, et selline kasuminumber kõlab usumatuna - tegu oleks hoobilt Eesti suurima kasumiga ettevõttega.