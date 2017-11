Meie kinolinadele on jõudnud hoogne komöödia "Svingerid". Kui te veel ei tea või olete jõudnud juba unustada, mis imeloom see „Svingerid“ on, siis tegu on pikantse suhtekomöödiaga, kus löövad kaasa sellised Eesti tippnäitlejad nagu Jan Uuspõld, Elina Reinold, Ago Anderson, Elina Purde, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Ivo Uukkivi. Rääkisime peale filmi esikat juttu Elina Reinoldiga, et uurida kuidas Läti-Eesti filmitegijate koostöö sujus ja kuidas näitlejatar tehtuga rahule jäi. Elina, kuidas oli seekord töötada Läti režissööri taktikepi all?

Filmi "Svingerid" režissööri Andrejs Ekise filmikeel on hoopis teistsugune. Palju julgem ja olemas oli ka komöödia jaoks vajalik tempo. Me mängisime justkui ühelt poolt üle ehk väga teatraalselt, aga minu jaoks oli see enamjaolt usutav. Alati ei ole nii, et üle mängimine on ekraanil ebaveenev.

Selle komöödiafilmi puhul võiks vabalt isegi öelda, et tegu on tragöödiaga? Just nii. On isegi selline ütlemine, et komöödia on tragöödia, mis ei juhtu minuga.