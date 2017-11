Colombia superstaar Shakira pole ikka veel üle saanud hääleprobleemidest, mille tõttu ta pidi ära jätma oma maailmaturnee avakontserdi. Lisaks kolmapäevasele Kölni šõule jääb ära veel mitu esinemist.

40aastane lauljanna tunnistas kahetsusega, et oli lauluproovides häälepaelu üle pingutanud ning peab arstide käsul Kölni kontserdist loobuma. Shakira avaldas lootust, et on 10. novembri Pariisi kontserdiks jälle vormis.

Kuid hiljem said fännid oma kurvastuseks teada, et ära jäävad nii Pariisi kontserdid 10. ja 11. novembril kui ka pühapäevane Antwerpeni šõu ning 14. novembril toimuma pidanud Amsterdami esinemine. „Kibelen lavale, et anda endast 100%," kinnitas Shakira Instagramis.