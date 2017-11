Saudi Araabia sõjavägi tõrjus Ar-Ryadi lennujaama suunas tulistatud raketi. Rakett tuli väidetavalt Jeemenist, vahendab BBC. Saudi Araabia pealinna Ar-Ryadi lennujaama kohal õhkis sõjavägi raketi, mille tükid lennujaama territooriumile langesid. Keegi viga ei saanud. Intsidendi järel teatas üks houthi mässulistega seotud telekanal Jeemenis, et Kuningas Khalidi lennujaam oli tõepoolest raketi sihtmärgiks. Saudid on houthide rakette tõrjunud varemgi, kuid nii lähedale tsiviilelanikele pole ükski veel jõudnud. Lennuliiklust vahejuhtum ei seganud.

Jeemenis käib eri vägede vahel sõda. Osa elanikkonnast toetab president Abdrabbuh Mansour Hadi'd, kes on ka rahvusvahelise õiguse silmis seadusjärgne ja aksepteeritud riigipea. Teised on liidus šiiitliku houthi mässuliste liikumisega. Saudi Araabia on houthide vastast võitlust juhtinud juba 2015. aastast.

Mõned rahvusvahelised organisatsioonid on märkinud, et saudid pommitavad Jeemeni alasid valimatult, näiteks 8. novembril pommitasid saudi lennukid üht hotelli ja turgu ning 26 inimest hukkus. Saudid väidavad, et nende sihtmärk oli sõjaväepunkt.