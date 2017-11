Elina: Nägin filmi täna muuseas täiesti esimest korda ja see on ju puhas komöödia! Kui lugesin stsenaariumi esimest korda, siis mõtlesin, et issand kui hea Soome moodi film siit tuleb. Selline valus ja natuke hall ja sünge ja... Ja siis režisöör ütles järsku, et ta teeb sellest komöödia. Mida!? Okei, arvasin, et sellest tuleb ikkagi väga must komöödia.

Minu arvates on ilus, kui inimene arvab, et kusagil mujal on alati parem, kui näiteks oma kodus. No, et proovime midagi uut! Aga see, mida see uus on, no see pole alati see mida oodatakse. Pane parem see oma kodune asi korralikult tööle. See film on nagu õpiku peatükk, et kõik pole kuld, mis hiilgab.

Kas sa ise oleksid nõus svigima, kui sinu abielu peaks siiski ühelpäeval halliks ja kurvaks muutuma?

Ma ei oska ette näha. Isegi oma lühikese abielu jooksul olen õppinud ühe asja selgeks. Kui valupunktidest rääkida, siis saavad kõik asjad selgeks. Kui rääkimata sõnad kogunevad kuhugi ülemisse sahtlisse ja kumuleeruvad, siis tekibki selline tunne et sina ole d möku, sina ei saa hakkama, miks sa ei taha mind, ma olen ebaatraktiivne... Aga kui sa räägid asjadest, siis olen enam kui kindel, et asjad hakkavad paremuse poole sujuma.

Aga svingimisest rääkides, siis mina ikkagi pelgan natuke võõraid inimesi ja mina isiklikult küll ei kujuta ette end svingimas. Isegi, kui saaksin ise valida mõne atraktiivse paarikese, ka siis poleks see minu tassike teed. Jääme ikka igaüks oma magamistuppa, oma kaasa või abikaasa või elukaaslase juurde. Mina, äsja abiellunu ja suhteliselt noore inimesena, ütlen veelkord "ei", "ei" ja veelkord "ei"!

