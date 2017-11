Üle saja tunni pidi Saksamaalt Duisburgist pärit mägironija Henning K. (45) taluma Austria Alpides 30 meetri sügavuses kaljulõhes valusid ja üksindust. Kogu selle aja saatsid teda mõtted, mis saab siis, kui teda ei leitagi, vahendab Blick Online.

3. novembril teatas Henning K. telefoni teel isale, et läheb järgmisel päeval Austria Alpidesse matkama. Teatele järgnes halvaendeline vaikus. Et poega polnud võimalik telefonitsi kätte saada, informeeris isa 7. novembril politseid. 8. novembril leidis Austria politsei Dachsteini mäe jalamilt ühelt parkimisplatsilt tema poja auto. Sama päeva õhtul suutis Henning K. teha oma telefonilt paar lühikest hädaabikõnet.

Päästjad leidsid ta neljapäeva öösel 2050 meetri kõrguselt 30 meetri sügavusest kaljulõhest. Kukkudes oli ta raskelt vigastanud õlga ja murdnud ka jalaluu. Päästjate sõnul on tõeline ime, et Henning K. üldse vastu pidas. Ka ta ise ütles, et ei uskunud enam eluga pääsemist.