Ei möödu päevagi, kui Ukrainas ei leiaks aset mitmeid tähtsaid sündmusi nii sise- kui välisriiklikus mõttes. Sageli tuleb ühe päeva jooksul ette koguni mitukümmend märkimisväärset seika või lugu. Kõige mõttekam on viimaste nädalate elulisemad ja huvitavamad Ukraina sündmused kokku võtta märksõnadena.

Ajakirjanduslikud rünnakud. Venemaa ja Ukraina venekeelses ajakirjanduses domineerib ülim Ukraina-vastasus, millest arusaamiseks pole pealkirjade lugemisest kaugemale vaja minnagi. Nii on Ukrainat nimetatud artiklites banaanivabariigiks, põhjaminevaks Titanicuks, külapeldikuks jne. Venemaa kommunistide juht Gennadi Zjuganov on aga veendunud, et praegune Ukraina on täielikult USA Luure Keskagentuuri ja kohalike natsionalistide käpa all.

Bandiidid möllavad. Nädala eest tapeti Ukrainas järjekordne poliitik. Seekordne ohver oli Sjevjerodonetski linnanõukogu saadik Sergi Samarski, kelle peakolu oli kurjategija lömastanud telliskiviga. Politsei kaalus kolme kuriteoversiooni: poliitiline mõrv, röövkallaletung või tapmine äritegevuse pinnal. Kõige tõenäolisem on siiski poliitiline aspekt, sest Samarskil olevat olnud kompromiteerivaid materjale mitme poliitiku kohta. Enne Samarskit oli tapetud Ukrainas leitnant Amina Okujeva, kohalik poliitik Oleg Suprunenko ja Venemaa rahvasaadik Deniss Voronenkov, mõrvakatse ohvriks said parlamendiliikmed Igor Mosiitšuk ja Sergi Melnõtšuk jne. Ukraina politoloog Oleksandr Dudtšak on öelnud, et isegi 1990. aastatel polnud Ukrainas sellist bandiitlust, kriminaalsust ja nii palju tellimusmõrvu nagu praegu.

Diplomaatiline tüli. Skandaali põhjustaja oli Ukraina suursaadik Serbias Oleksandr Oleksandrovõtš, kes mitmes intervjuus ja esinemises teatas, et Serbia ei saa teostada iseseisvat välispoliitikat, sest on tööriistaks ja käpiknukuks Venemaa huvides. Oleksandrovõtši väitel kasutab Venemaa Serbiat selleks, et destabiliseerida Balkanit ja hävitada Euroopat. Fakte pole vaja kaugelt otsida, sest olid ju venelased seotud riigipöördekatsega Montenegros.