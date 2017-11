„Miks linn ei vastuta majale tehtud kahju eest?“ küsib Põhja-Tallinna Niine tänava alguses elav korteriomanik. Koos teiste kortermaja elanikega peab ta taluma ja korvama veekahjustusi, mida autojuhid tänaval sõites neile tekitavad: auklikud tänavateed täituvad vihma- ja sulaveega, mida lakkamatult majadele pritsitakse.

„Puidust välisuks paisub ja seega välisuks enam ei lukustu. See iseenesest on juba probleem. Teiseks on aga tehtud majale remont ja selle välisilme renoveeritud, kuid see paisatakse sitta ja vett täis, sest linn ei suuda tänavat korda teha,“ teritab Niine tänava elanik keelt linnajuhtide suunal. „Kes maksab need parandustööd kinni? Linn ei toetanud meid isegi ukse ette piirde panemisel.“

Kui majaelanikud üritasid küsimuses mingisugust selgust saada, said nad Tallinna kommunaalametilt vastuse, et selleks aastaks enam ei jagu raha suuremahuliste hooldusremonttöödeks. Siiski anti lootust järgmiseks aastaks, kus tänav peaks linna tegevusplaanidesse mahtuma.