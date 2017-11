Viru Keskuse teisel korrusel avati novembri alguses Saksa kvaliteetbrändi LLOYD ametlik esinduspood Eestis. 7. novembril sai brändi Baltimaade suurima poe pidulikust avamisest osa ka Eesti moepublik. Avapeo ehteks oli moeetendus, mis tutvustas LLOYDi värskeid sügistalviseid jalatsitrende meestele ja naistele, kombineerituna Marc O’Polo stiilse tänavarõivaga.

Esinduspoes väljas olev LLOYDi naistekollektsioon on sellel hooajal saanud inspiratsiooni 80ndatest, ühendades endas kandmismugavuse, kvaliteedi ja stiilse väljanägemise. Kollektsiooni iseloomustavad reljeefsed ussimustrid ja klassikalisele mustale pakuvad sügisel kontrasti hall, pruun, roheline, sinine ning metalliktoonid.

LLOYDi meestekollektsioon on tugevalt inspireeritud vabaajastiilist, ühendades endas erinevad mustrid, reljeefsuse ning oskuslikult väljatoodud detailid. Meestekollektsiooni värvigamma on inspireeritud puidust ja maapinnast, lisaks kohtab seal erinevaid talvise halli ja sinise varjundeid. Samuti on LLOYDi esinduspoes väljas meestele mõeldud erikollektsioon X-motion, mis kombineerib futuristliku stiili spordijalanõu mugavusega.