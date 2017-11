Indrek Hargla on öelnud, et saab rahulikult kirjutamisele keskenduda, siis kui maja on köetud ja lapsed söödetud. Tingimused on olnud Indreku jaoks vastavad, sest Eesti tuntuimal ulmekirjanikul on ilmunud uus ja põnev müstiline põnevusromaan „Merivälja“, mille ainetel on valminud ka vaatajate seas populaarne samanimeline teleseriaal.

Romaani „Raudrästiku aeg“ ja apteeker Melchiori lugude autori Indrek Hargla hoogsa põnevusromaani sündmused keerlevad müstilise Merivälja objekti ümber, mida suure saladuskatte all kunagi otsiti. Arvatavalt oli Merivälja moreenikihil all peidus iidsel ajal sinna kukkunud maaväline objekt. Romaani, mis elustab pöörase 90ndate õhustiku, tegelasteks on Merivälja inimesed, kes otseselt või kaudselt olid seotud maavälise objekti otsingutega, ja nüüd tungib nende ellu keegi väljapressija, kes sunnib neid tegema kummalisi asju.

Ehkki romaan on kohati üsna humoorikas, on selles avanev lugu traagiline ja šokeeriv. Merivälja saladuse pärast on inimesi tapetud ja punutud kohutavaid vandenõusid, millesse on segatud nõiad, selgeltnägijad, KGB käsilased, pankurid ja poliitikud.

Indrek Hargla esitleb oma uut põnevusromaani 15. novembril kell 17.30 Pärnu Keskuse Apollos ja 19. novembril kell 13.00 kodukandis Viimsi Keskuse Apollos. Kohapeal saab vahetada mõtteid autoriga ning küsida raamatusse pühendus ja autogramm.