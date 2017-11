Meie kinolinadele on jõudnud hoogne komöödia "Svingerid". Kui te veel ei tea või olete jõudnud juba unustada, mis imeloom see „Svingerid“ on, siis tegu on pikantse suhtekomöödiaga, kus löövad kaasa sellised Eesti tippnäitlejad nagu Jan Uuspõld, Elina Reinold, Ago Anderson, Elina Purde, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Ivo Uukkivi.

Meie napsasime peale filmi esilinastust kuuerevääri äärest kinni näitleja Ago Andersonil, et uurida kuidas Läti-Eesti filmitegijate koostöö sujus ja kuidas mees ise oma rollisooritusega rahule jäi.

Ago: Pean ausalt üles tunnistama, et läksin filmi tegema selges usus, et tegu on suhtetragöödiaga. Alles võtete ajal, kui tegemiseks läks, siis sain aru, et tegu on naljafilmiga. Režissöör lihtsalt otsustas nii ja kõik. Ise oleksin soovinud, et see lugu oleks traagilsem olnud. Ka komöödia peab tegema traagilises võtmes. Aga täna filmi vaadates sain aru, et oleks veel rohkem võinud üle võlli panna.