Elevant ja sipelgas on suplemas. Elevant on juba kaelani vette roninud, kui sipelgas kaldalt äkki hüüab:

"Elevant, tule veest välja!"

"No kuule," pahandab elevant, "alles sain vette ja juba tule välja!"

"Ma ütlesin - tule välja!"

Elevant koperdabki kaldale. Sipelgas silmitseb teda hetke ja teatab siis:

"Hea küll, võid vette tagasi minna."

"Mis kuradi pärast ma siis üldse pidin välja ronima?" vihastab elevant.

"Ma tahtsin ainult vaadata, ega sa mu ujumispükse pole jalga pannud," selgitab sipelgas.