Mida süngemaks muutub novembrikaamos, seda eredamalt lööb leekima moetaevas, sest algamas on igasügisene, moeaasta säravamaid linateoseid koondav filminädal Moekino. Seekordne PÖFF toob moe-, kunsti- ja filmihuviliste ette kuus põnevat dokumentaali, mis võtavad ette võimsa ajarännaku 70ndate glamuursesse diskoajastusse, piiluvad hetkeks 80ndatesse ja 90ndatesse, kostitavad vaatajaid mahedate muusikapaladega ning kohtuvad viimaks tänapäeva värviküllases moepildis. Kümnendat korda aset leidev Moekino tervitab moesõpru 18.-23 novembril ning on end sel aastal sisse seadnud nii Tallinnas kui ka Tartus.

Sügisese Moekino eredaimaks täheks on filmi "Kuningas Cnut" (King Cnut) rahvusvaheline esilinastus, mis toob Sõpruse saali tuntud Briti koomiku ning kinolinale humoorika filmi, mis kirjeldab tema võitlust võimsa moegigandi French Connectioni ja moetööstusele iseloomulike paradokside vastu. Lõbusat elamust pakub ka linateos "Antonio Lopez 1970: seks, mood ja disko" (Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco), mis tutvustab kinorahvale glamuurirohkeid 70ndaid ning pajatab loo maailma ühe mõjukaima moeillustraatori võrratult säravast elust. Film "Moereeglid André järgi" (The Gospel According to André) toob aga ekraanile moeajakirjanduse tipptegija ja tõelise stiiliguru André Leon Talley ning "Kevyn Aucoin: kaunitar ja koletis minu sees" (Kevyn Aucoin: Beauty & the Beast in Me) jutustab meigikunstnikust, kes oli 90ndate staaride lemmikjumestaja ja keda peetakse ilumaailma vaieldamatuks kuningaks. Dokumentaalfilm "Bangaologia - Stiiliteadus" (Bangaologia - The Science of Style) teeb aga tiiru peale Aafrikale ning täidab pimedad sügisõhtud meeleolukate rütmide ja värvikirevate stiilinopetega. Muusikalist naudingut pakub ka võimas linateos "Grace Jones" (Grace Jones: Bloodlight & Bami), mis lennutab vaataja särava moeikooni põnevasse sisemaailma ning annab tagatipuks võimaluse nautida Grace Jonesi unustamatuid ja särtsakaid etteasteid laval.

Filmiseansside sissejuhatuste eest kannavad sel aastal hoolt mitmed moeeksperdid, teiste seas Anne Vetik, Aljona Eesmaa, Reet Härmat, Toomas Volkmann ja Kalle Aasamäe.