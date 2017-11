"Minu isa hülgas meid vennaga, kui olime vaid mõneaastased. Tänaseni ei ole ta huvi tundnud meie käekäigu vastu, ega selle vastu, kas üldse elame. Oli aegu kus isa oli minu jaoks kinnisidee. Otsisin ta üles, kuid talle helistades paluti mul teda mitte tüüdata. See on valu ja haav, mis ei parane kunagi." Sellised kurvad emotsiooid valdavad ansamblik Respekt lauljat Kerdo Mölderit isadepäeva eel oma isa meenutades.



Kerdo: Muidugi on see jätnud omamoodi jälje - olen jäänud paljust, väga paljust ilma, kuid olen elus õppinud, et andestamine on suurim edasiviiv ning vabastav jõud. Südames olen oma isale andestanud. Kuid loomulikult, haavad jäävad.



Kasvasin kasuisaga, keda kahjuks ei saa üldse inimeseks pidada, pigem elajaks, kelle suhtluskeeleks olid vaid rusikad. Minu lapsepõlv möödus pideva hirmu all, siniste silmade ja üles tambitud näoga trepikodades ööbides, alatihti kodust jooksus olles. Magasin tihti maja trepikojas, kus elas minu päris isa täisväärtuslikku elu ning palvetasin, et ta ühel päeval mind päästab. Seda ikahjuks ei juhtunudki, pidin ise hakkama saama ja elule vastu astuma.

Siiski, kogu see kogemus oli mulle õpetuseks, mida ma oma lastele ei soovi ja iialgi ei luba.

ANSAMBEL RESPEKT - Erich Krieger; Kerdo Mölder





Olen kahe lapse isa ja muidugi, sellise trubaduuri elukutsega nagu mui hetkel on, mõtlen palju, et ei ole neile olnud piisavalt hea isa. Siiski püüan laste jaoks olemas olla ja oma võlgu alati heastada. Vabal ajal võtan lastega alati midagi põnevat ette ja püüan nende jaoks sajaprotsendiliselt olemas olla.



Arvan, et meie riik ei peaks sanktsioone kehtestama isadele, kes alimente ei maksa, vaid isadele, kes oma lapse vastu üldse huvi ei tunne. Raha ei tee last õnnelikuks. Muidugi on see eluliselt vajalik, kuid lapsele on oluline ka isa olemas olemine. Lihtsalt ja päriselt olemas olemine. Tähelepanu ja kaitse. Unelmate isa ongi isa, kes on lapsele olemas ka siis, kui ta taskus pole sentigi.

Kallid isad, oleme rohkem oma lastele olemas! Uskuge, selleks ei ole vaja raha ega asju. Ilusat isadepäeva!