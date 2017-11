India pealinn on paksu tossu sisse mattunud ja valitsus üritab paaniliselt õhusaastet kuidagi kontrolli alla saada. Autojuhid ei näe sõita, lendurid maanduda ja linnaelanike silmad jooksevad vett, kopsude kahjustumisest rääkimata. CNN kirjeldab Delhi saastunud õhu põrgut.

Kõigepealt väike selgitus nimede kohta, mida sageli segamini aetakse: Delhi ja New Delhi tähistavad tekstides sageli sama maa-ala, aga tegelikult on New Delhi India pealinn, suhteliselt väike keskus ametkondade ja valitsushoonetega. New Delhis elab vaid pisut üle 257 000 inimese. Delhi on keskust ümbritsev tohutu linn, kus elab üle 26 miljoni inimese.

Iga tööpäeva hommikul, kui Delhi piirkonna inimesed kas pealinna või mõnda muusse Delhi osasse tööle suunduvad, hõljub õhus paks valge toss. Vahel on sudu nii tihe, et liiklus seisab, lendurid ei julge maanduda ega õhku tõusta ning toimuvad autoavariid - juhid lihtsalt ei näe midagi. Linnaelanikud kannavad näol maske ning haigestuvad massiliselt hingamisteede haigustesse, samuti saavad kannatada inimeste silmad. Eriti hulluks on asi läinud viimase nelja päeva jooksul.