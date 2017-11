Tuleval suvel, 16. juulil esineb Tallinna lauluväljakul massiivse välisõuga taasühinemise tuuri raames rokkansambel Guns N' Roses. Aasta suurim kontsert saab olema USA bändi ainsaks esinemiseks meie regioonis.



Piletid tulevad vabamüüki juba neljapäeval, 16. novembril, kell 9 üheaegselt Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.



FBI Concert Clubi liikmed Eestis, Lätis ja Leedus saavad aga pileteid osta juba teisipäevast, 14. novembrist. Eelismüük algab kell 8. Kontsertklubiga saab tasuta liituda aadressil www.fbi.ee.

Guns N’ Rosesi taasühinemisturnee “Not In This Lifetime” sai alguse 2016. aastal ning selle kontsertidest on jõudnud osa võtta juba mitu miljonit inimest. Tuurist on saanud aasta edukaim rokkturnee ning 2018. aasta suvel jõuab Guns N’ Roses esmakordselt ka Eestisse.



Lauluväljaku laval astuvad üles laulja Axl Rose, kitarristid Slash ja Richard Fortus, bassimängija Duff McKagan, klahvpillimängijad Dizzy Reed ja Melissa Reese ning trummar Frank Ferrer.



Kolmetunnise sõu raames tulevad esitlusele Guns N’ Rosesi kõik suuremad rokihitid ja ballaadid, sealhulgas “Welcome to the Jungle”, “Live and Let Die”, “Sweet Child O' Mine”, “Estranged”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Knockin' on Heaven's Door”, “Don't Cry”, “Chinese Democracy”, “Paradise City” ja paljud-paljud teised.



Kontserdihuvilistel palutakse tähelepanu pöörata sellele, et Tallinna lauluväljak ei ole siiski kummist ning selliste suurte välikontsertide puhul nagu ka Guns N’ Rosesi, mahub sinna vaid piiratud arv inimesi, mis on tingitud nii show produktsioonist kui ka artisti turvanõuetest.

Rammsteini suvisele sõule müüdi näiteks kümneid tuhandeid pileteid ära vaid mõne nädalaga. Seega palutakse kindlasti arvestada, et ka 2018. aasta suurimale kontserdile müüakse vaid kindel arv pileteid. Kontsert on jälgitav lauluväljaku nõlva poolelt ehk lava ehitatakse seljaga laulukaare poole.