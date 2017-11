Elron teab, et 10. detsembrist muutuvad rongisõidu hinnad, mis tõusevad keskmiselt 5 protsenti ehk 10–20 senti.

„Rongipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 5 protsenti. Enamasti tähendab see, et piletihinnale lisandub 10–20 senti, loomulikult jäävad kehtima ka Elroni poolt pakutavad soodustused sõidukaardiga ja internetist ostmisel,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Kindlasti ei tähenda see, et hinnad muutuvad igal pool ühte moodi – mõnel pool on hinnatõus suurem, kuid on ka hindu, mis ei muutu.“

„Hinnatõusul on mitmeid põhjuseid. Ühelt poolt lisanduvad väljumised – oleme seadnud eesmärgi igal aastal sõiduplaani reisijate vajadustest lähtuvalt tihendada. Seekord lisame täiendava väljumise Valga liinile ning kauaoodatud ekspressrongi Narva liinile, mis tähendab, et peagi saab Narva sõita juba kahe tunni ja 15 minutiga, mis on oluliselt kiirem nii tänasest tavarongist kui ka autost ja bussist. Ühtlasi mõjutavad meid oluliselt taristu kasutustasu tõus, rongide läbisõidu kasvust tulenevad suuremad hooldus- ja remondikulud, samuti kütuse- ning tööjõukulud,“ lisas Kongo.