Raigla tõstatas aga küsimuse, miks üldse koolinoored, kes on hinnanguliselt vanuses 11-15 aastased, üldse löövad aega surnuks avalikes kohtades nii koolipäeva ajal kui ka koolipäeva lõpus. “On näha, et neil noortel ei ole tegevust – kas tehakse koolist poppi või pole nad seotud ühegi koolivälise aktiviteediga,” nentis ta, kelle kinnitusel ei ole enamik neist noorukitest ka kaupluse klientideks, vaid noored otsivad n-ö sooja kohta, kus telefoni laadida ja aega tuulde lasta.

“Tekib küsimus, miks lapsevanemad ei kontrolli, millega nende lapsed tegelevad ning kuidas on võimalik, et järjepidevalt saab koolitundide ajal tundide kaupa linnas ringi jõlkuda,” sõnas Raigla.

See pole esimene kauplus, kuhu noored püüavad koguneda – Solarise kaubanduskeskus, kiirtoiduketid Lasnamäel ning ka septembris ilmunud uudis, et Keila linn ja sealsed kauplused on kimpus nii-öelda jõlkuvate noortega, kelle kelmustest on aja jooksul saanud kriminaalkuriteod, on vaid üksikud näited noorte vaba aja veetmisest.