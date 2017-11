Viimaste kuude jooksul toimunud trall ID-kaardi ning tolle sertifikaatide ümber on tasahilju vaibumas, ent osad probleemid jäävad. Mõned inimesed ei saa näiteks ka peale sertifikaatide uuendamist veebis digiallkirju anda.

Vahel on suurele probleemile väga lihtne lahendus. Lühikeses videos vaatame, kuidas teha kindlaks, et erinevad veebilehitsejad on digiallkirjade andmiseks õigesti seadistatud.