„Oleme Eestis tihti liiga tagasihoidlikud ega kipu oma saavutusi ise maailma tipuks nimetama, kuigi tegelikult on meil selleks põhjust küll. Blockchain tehnoloogia on üks selline IKT-arengusuund, mis võib näiteks logistikasektorit tohutult kiiremaks ja efektiivsemaks muuta. See aitab tagada turvalist andmevahetust ja seeläbi on ülejäänud transpordi digitaliseerimise võimaldajaks,“ selgitas minister Simson Eesti panust transpordisektori digiteerimisse.