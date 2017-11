Üks on tõsi, et kui ta sind ei armasta, siis leiabki ta pidevalt vabandusi, kuigi peaks neile vabanduste asemel hoopis lahendusi otsima, et teie suhtega edasi minna, kirjutab Your Tango.

Mees ei pühenda end sulle ja teie suhtele. Tal on pidevalt sadu vabandusi, miks ta ei saa teie suhtele keskenduda. Mõni vabandus võib isegi olla pädev, kuid enamasti on need märgiks, et naine peaks ise oma eluga edasi minema...

Mees vabandab end välja, et ta pole suhteks valmis. Või ennustab, et võib juhtuda, et ta pole suhteks valmis. Põhjenduseks võib tuua eelmise suhte või lahutuse.

2. Ma tahan veel kohtamas käia ja vallaline olla

See ütleb naisele, et mees tahab veel ringi vaadata. Lisaks sellele edastab see olulise info - sina pole selle mehe jaoks see üks ja õige.

3. Ma ei saa mingeid lubadusi anda

Sa meeldid talle ja ta ei taha, et sa kusagil teistega sebiks. Ometigi ei armasta ta sind piisavalt, et end sulle pühendada ja sinuga rahuneda. Sa väärid paremat!

4. Mul on kahju, aga ma tahan veel ringi vaadata - oma võimalusi uurida.

Aeg see mees peast heita ja edasi liikuda. Ta ütleb ju ausalt, et tahab teistega proovida.

5. Ma ei näe sinuga koos meie ühist tulevikku

Mees on kena ja viisakas, aga ta ei pühendu sulle, ei armasta sind ega näed teid tulevikus koos. Liigu edasi!

6. Asi on minus

Võibolla on tõesti asi temas, tema eelmistes suhetes kogetus. Hirm, et ta saab haiget. Samas tähendab see vabandus ka seda, et ta ei armasta sind. Aeg edasi liikuda...

7. Ma vajan ruumi...

Aega ja ruumi mõtlemiseks, et mis edasi saab - see on okei. Kui ta aga soovib pidevalt omale aega ja ruumi, et olla, siis see on kahtlane... Ta ei taha pühenduda, olla suhtes ega armasta sind. Kurb, aga tõsi!

8. Ma pole oma eksist veel üle saanud

See on üks suurimad vihjeid, et sina ei ole selle mehe jaoks õige. No kuulge - mees nutab ja kurdab sulle, et ta pole oma eksist üle saanud. Ta kulutab oma elu minevikule, kuid ei taha elu nautida.

9. Ma vajan lihtsalt aega