Hollandi Välisasjade Nõukogu (Adviesraad Internationale Vraagstukken, lühend AIV - toim.) soovitab riigil sõjaväge reformida ja tugevdada ning NATO liitlastega tihedamalt koostööd teha. Samuti muretseb nõukogu Balti riikide turvalisuse pärast.

Nõukogu leiab, et NATO sõltub praegu liiga palju Ühendriikidest. Kahtlane element on ka Türgi, mille praegust poliitilist süsteemi paljudel teistel NATO riikidel on keeruline aksepteerida, samuti on Türgi ja Venemaa suhted sõbralikumad, kui liitlastele meeldiks.

„Selles valguses on väga kahtlane, kas NATO suudaks vastutustundlikult ja ühise rindena tegutseda, kui asjaks läheb,“ rääkis nõukogu esimees Joris Voorhoeve Hollandi ringhäälingule. „Järjest rohkem on küsimusi, mille osas liikmed üksmeelel ei ole.“ Nõukogu hinnangul on NATO seisukord praegu kehvem kui kunagi varem pärast Külma sõda.

AIV väidab ka, et NATO n-ö õrnemad osad nagu Balti riigid on selliste sisemiste ebakõlade tõttu ebapiisavalt turvatud ning see annab Venemaale võimaluse mängu astuda. NATO riigid peaksid nõukogu hinnangul neisse piiririikidesse palju rohkem panustada, muidu „võib Putin Tallinna või Riia ära võtta“.