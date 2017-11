Kui palju on Revalsis kantrit, kui palju rocki, folki ja bluesi, selle jätavad bändimehed ja –naised kuulaja hinnata. Kuid, kui vähemalt ühel bändi liikmel on peas kaabu ja kahel nokats ning bänd kõlab nagu kantri, siis kantri see ka on. Tõsi, rokiliku biidiga ja väge täis.

Bändi üks alustalasid, laiali läinud kuid mitte unustatud The Suni esibasskitarrist, Danel Pandre tõdeb, et põhjusmõtteliselt astus bändi lugude autor Martin Saaremägi kitarre käes sahtlitäie lugudega tema ette, laulud meeldisid, järgnes patsutus õlale ja läks bänditegemiseks. Pillimehed tunnistavad, et tutvuti sanatooriumis. Et mitte privaatseid terviseandmeid paljastada, jäetakse siiski oma teada, millises.

Neljapäeva õhtul esitles Tartus Püssirohu keldris oma ahjusooja plaati „Jumal elab pealinnas“ selle aasta kevadel formeerunud maalähedaselt kosmopoliitne ansambel Revals. Bändi liikmed on pärit Rõugest, Olustverest, Rõugest, Häädemeestelt ja teistest ajaloo hammasrataste vahele jäänud Eestimaa paikadest, kuid nad kõik on endale varjupaiga leidnud sadamalinnas Tallinnas.

Revalsil tuleb tunnistada, et „Jumal elab pealinnas“ on poolpikk, ehk siis viie lauluga plaat. Tõenäoliselt seetõttu pakuti esitluskontserdil plaati viie euro eest.

Kuidas siis Eesti maarahvas on Ameerika maarahva muusikat seni vastu võtnud? Pandre nendib, et pärast 1,8 meetri pikkuse Taylor Swifti areenile astumist hulluvad kantrist koguni viieaastased lapsed ning ka eestlased on vanusegrupist olenemata kantribändi omaks võtnud. Ja nagu eelpoolöeldu kinnituseks tantsivad Püssika kõrtsi lava ees nii alla kui ka üle kolmekümneaastased kantri ja Emajõe delta bluesi austajad.

Revalsi tugeva rockibiidiga kantri on läbimõeldud tekstisõnumiga ning ka plaadi nimilugu räägib nukrusega hääles sellest, kuidas piirkondades jäävad elamud tühjaks, tuleb endalgi võtta pits ja minna. Saaremägi tõdeb, et kantri ei tähenda sugugi, et selles ei tohiks olla sügavamat sõnumit.

Bändi liikmed on kindlad, et projekt on jätkusuutlik, kuid vähemalt esialgu pole neil plaanis Riiat ja Vilniust vallutama minna. Bändi laulja Freddy Tomingas tõdeb tugitoolis lösutades lennukalt, et miks mitte alustada Sidneyst ja Tokiost ja siis ringi järel taas naasta kodusesse Pärnusse.