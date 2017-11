Prantsuse tuumakaitse ja -ohutuse instituut (lühend IRSN) teatas 9. novembril, et mitu Euroopa seirejaama registreerisid septembris ja oktoobris õhus radioaktiivset ühendit ruteenium-106. See ei ole õnneks Euroopa elanikele eluohtlik ja pääses valla tõenäoliselt kas mõnest meditsiiniasutusest või tuumajäätmete hoidlast.

Eesti Keskkonnaameti Harku, Narva‐Jõesuu ja Tõravere kiirgusseirejaamade õhufiltrite analüüsimisel tuvastati oktoobris samuti väikeses koguses ruteeniumi. Ühegi Eestis asuva ettevõtte ega kiirgustegevusega Keskkonnaamet seda ei seosta.

Prantslased selgitasid välja, et radioaktiivne pilv on tõenäoliselt pärit kusagilt Volga jõe ja Uuralite vaheliselt alalt. Oktoobri keskpaigaks oli see Prantsusmaalt juba hajunud.

Õnneks oli ruteenium-106 tase õhus nii madal, et inimese tervisele see ohtlik ei olnud. Küll aga tekkis prantslastel huvi üle vaadata antud piirkonnast Prantsusmaale imporditud toiduaineid, ehkki tõenäosus, et need oleks mürgised, on IRSNi sõnul siiski kaduvväike.