Punapäine USA koomik on oma püstijalaetteastetes aastaid oma seksuaalsuse üle nalja visanud ning onaneerimistungist rääkinud. Kaua on sahistatud, et Louis ei piirdu juttudega, vaid kimbutab naisi päriselt.

Värske New York Times kinnitas ammuilma ringelnud kõlakaid, et maailma edukamaid koomikuid Louis CK armastab võõraste naiste ees onaneerida.

Koomik Rebecca Corry kirjeldas, kuidas C. K. oli teinud ettepaneku tema ees onaneerida, kuid Corry keeldus šokeeritult.

Tagasilöögid on juba tulnud: HBO teatas, et katkestas koomikuga sidemed ning too ei esine nende peatsel heategevuslikul komöödiagalal. Ka FX Networks, mille hõlma all on eetrisse jõudnud koomiku autobiograafiline telesari "Louie", lubas C.K. tegevust uurida ning keskenduda oma töötajate heaolule.

C.K. on ära jätnud ka oma värske mängufilmi esilinastuse.