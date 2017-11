Sõidujagamisteenuses Taxify hinda kunstlikult tõsta üritavad juhid peavad pettuma, sest ettevõte on nende tegevusest teadlik ning teenuse pakkumiseks vajaliku mobiilirakenduse sisse-välja lülitamine sihipärast eesmärki ei kanna. Õhtulehele teadaolevalt on juhte, kes lülitavad mobiilirakenduse välja ning ootavad aega, mil programm registreeriks vähem juhte, et sellega tõsta teenuste hinda, mis omakorda tähendab juhile kõrgemat tasu. Tõsi küll, säärast skeemi on mõistlikum kasutada juhtidel, kes sõidavad ka mõne taksofirma alt. Kui juht pakub ainult sõidujagamisteenust, siis loomulikult saab ta jälgida, millal on kõige mõistlikum sõitu teha, ent ilma Taxify mobiilirakendust sisse lülitamata pole tal võimalik kliente vedada. Võimalus kontrollida, kas lülitada äpp sisse või sõita ametliku firma plafooni alt, on võimalik vaid Taxify rakendust kasutavatel taksojuhtidel.

Proportsionaalselt suurem osa juhtidest on just sõidujagajad, mis tähendab, et sääraseid kunstlikult hinda tõsta üritavate juhtide arv ei ole tohiks olla suur.

Taxify tunnistab, et nad on teadlikud, et üksikud juhid tõepoolest üritavad hinda tõsta. „Mõne üksiku juhi poolt rakenduse väljalülitamine kindlasti hinda ei mõjuta,“ ütleb Taxify kommunikatsioonijuht Marilin Noorem.