Ikka teame muinasjutte, kus lapsed kardavad öösiti nende voodi all elavaid koletisi. Ka selles jõulureklaamis on koletis voodi all omale elupaiga leidnud, aga tema ei olegi väga kole ja kuri, vaid pigem hoopis vastupidine!

John Lewis on tänavu teinud jõulureklaami, kus poisi voodi all elab just selline koletis, kes pole kuri ega paha, vahendab Metro.

Kui sinu lapsed ehk kardavad pimedust või üksi oma tuppa magama jääda, siis äkki saad siit videost mõne idee, kuidas sellele murele lahendus leida!