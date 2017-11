„Me oleme sügavalt digitaalne ühiskond ja see probleem, mille lahendamisega me täna tegeleme, ei ole pelgalt tehnoloogiline detail. Bitid ja baidid on 2017. aastal osa meie ühiskonna vereringest ja riigi toimimisest. Ja on aus tunnistada, et riigi ja ametkondade valmisolek probleemiga tegelemiseks ja selle lahendamiseks ei ole olnud see, mis ta pidanuks või võinuks olla,“ ütles president Kaljulaid pärast nõukogu istungit. „Me päris täpselt isegi ei teadnud, kui palju meie armastatud e-riik ühe või teise komponendi töökindlusest sõltub.“

Riigipea sõnul on see kriis toonud ilmekalt välja, et Eesti inimeste jaoks ei ole e-riigile alternatiivi. „See on viimaste nädalatega küll selgeks saanud, et asutustes järjekorras seismine ei ole see, mille juurde meie inimesed tagasi tahaks minna. Järelikult me peame tegema oma e-riiki veel paremaks ja töökindlamaks. Õppida pole väga kelleltki, sest sellisel kujul teisi digiühiskondi ei eksisteeri. Me peame olema teerajajad ning kokkuvõttes tuleme sellest välja tugevamana,“ ütles president Kaljulaid, kelle sõnul lepiti nõukogus kokku selged ülesanded ja tegevused ning kolme kuu pärast kogunetakse uuesti, et üle vaadata, kui kaugele oleme jõudnud.

Lisaks tunnustas riigipea kõiki ametnikke, spetsialiste ja ka poliitikuid, kes on viimastel kuudel aktiivselt tegelenud probleemi lahendamisega. „Ma tean, et see ei pruugi olla kõige populaarsem seisukoht riigis ja kõik ei ole sujunud nagu me tahaks, aga ma tean, et paljud inimesed on viimastel kuudel kõvasti pingutanud. Kella, kalendrit või potentsiaalset häälte arvu vaatamata,“ ütles riigipea.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks vabariigi presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni esimehed, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.

Kohtumisel osalesid ka kaitsepolitsei juht Arnold Sinisalu ja politsei- ja piirivalveameti juht Elmar Vaher.