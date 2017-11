Värskes laulus teeb kaasa ka Respekti eelmine lauljatar Jane Kruusmaa koos oma tütre Mirell Kruusmaaga. Sõnade autor on Kerdo Mölder.



"Kallid isadeta lapsed, Respekti liikmed teavad vâga hãsti seda valu, mis teie sees on, kogu selle valu oleme pannud ka sellesse laulu. Oleme Teiega!

Häbi kõikidele neile isadele, kes on oma lapsed hüljanud! Me loodame siiralt, et see laul paneb neid rohkem mõtlema," põrutab Kerdo.



"Kuna Respekti meeskond on hetkel väga hõivatud mängufilmi "Elu hammasratastel" võtetega, siis lükkub antud laulule muusikavideo loomine pisut edasi, kuid see tuleb kindlasti," lisab muusik.

Kuula lugu!