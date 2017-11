„Mulle meeldis video kontseptsioon, kus vaheldumisi on kasutatud mustvalgeid bändi ja värvilisi story kaadreid,“ ütleb Alen. Videos nähtav armunud paar on paar ka reaalses elus, nad käivad tema kontsertidel, seetõttu tulid nad Alenile meelde ka video tegemiseks valmistumisel. Kahe noore kokkusaamise lugu on sarnane klipis nähtavale ja sõnumgi on selline, et teatud asjad elus lihtsalt juhtuvad.

Mis puutub loosse „Lõpuks leidsin Sind“, siis see on raadiote ja telekanalite edetabelites endiselt tegija.

Alen ütleb, et see laul ja kogu „2 Quick Starti“ repertuaar meeldisid talle juba teismeliseeas ja see saigi kaveri loomisel aluseks. „Minu versiooni kohta võib öelda, et see on kaua tehtud kaunikene, aga tulemus mulle meeldib ja hea, et see meeldib ka kuulajatele,“ räägib Alen, kes võõraid lugusid väga tihti ei esita. „Seetõttu võtsin vastu ka pakkumise teha sellest loost video, sest see tõstab laulu väärtust,“ lisab Alen. Tema ja Pearu Pauluse versioonide võrdlust muusik ei tee, täpsustades vaid, et „2 Quick Start“ teeb tantsulist lugu, tema lugu on naturaalsema ja popilikuma kõlapildiga.

