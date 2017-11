Värske uuring tõi päevavalgele jahmatava tõiga: küsitluse järgi on 23 protsendil eestlastest telefonis asju, mida nad lähedaste eest varjavad, ning 18 protsenti vastanutest on kaaslase telefonis nuhkinud. Mis paneb armastatud inimese tegemisi luurama ning kuhu võib usalduse puudumine suhtes viia?

„Meil on mehega kokkulepe, et kui lahku läheme, siis vaid kahel põhjusel. Üks neist on avastus, et teine on sinu järele luuranud,” põrutab Margot (28). „Asi on põhimõttes. Kui oma kaaslast usaldad ja tunned end kooselus kindlalt, siis pole vaja nuhkida. Ja kui mingil põhjusel enam ei usalda, siis ütled talle otse välja, et tema käitumine tundub imelik,” leiab Margot.

„Igaühel peab olema privaatne ruum. Võib-olla tahadki vahel harva emale või heale sõbrannale kaaslast kiruda, kuigi armastad teda väga. See oleks ka suurim patt, millelt elukaaslane mind tabaks, kui ta mõnda aega minu sõnumites sobraks,” muigab ta.

Pole usaldust, pole ka kooselu