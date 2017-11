Kui Sissilt paluda iseloomustada oma isa kolme sõnaga, vastab ta: „Maailma. Parim. Isa!“, Lisa aga lisab „Hooliv, humoorikas, armastav!“ Mõistagi kuulub laste ja vanemate suhete juurde palju lõbusaid hetki. „Meil on palju olukordi kus meil on lihtsalt tore ja naljakas koos olla. Olukorrad kus kõigil on nalja nabani ja me naerame, kõhud kõveras,“ jutustab Sissi, lisades siiski loo, kus ta pani salaja isale suhkru asemel kohvi sisse soola. „Isa võttis suure lonksu ja lihtsalt sülitas kõik välja. Ta oli korraks mu peale täiega kuri, aga lõpuks naeris.“„Tegelikult on selline naljatamine väga suur osa meie igapäevaelust, kuidagi teisiti ei kujutakski seda ette. Ta reageerib alati positiivselt,“ lausub Lisa.

30. novembril toimub Salme Kultuurikeskuses muusik Dave Bentoni ja tema sõprade galakontsert "Golden Classics", milles löövad kaasa ka Dave`i tütred Sissi Nyala ja Lisa Jennifer. Meediast ja kunstist huvituv Sissi on õdedest see, kes esineb oma isaga koos paljudel kontsertidel ja näeb ka oma tulevikku lauljana, Lisa on intervjuudes tunnistanud, et lisaks laulmisele huvitab teda lavatantsija-koreograafi elukutse. Oma isaga seob mõlemat neidu sügav isa-tütre suhe.

Isadepäeva kingituste kohta räägib Lisa, et need on tavaliselt isetehtud ja väga originaalsed. Sissi ütleb, et tema on alati isale midagi joonistanud ja ise teinud. „Mu õde Lisa teeb alati midagi huvitavat ja huumoriga pooleks. Ühel aastal kinkis ta isale tühja purgi mille peal oli silt "nothing" sest mu isa ei tahtnud midagi,“ meenutab Sissi.

Mõlemal tütrel on iga, kus tuleb mõelda valikutele elus ja Dave Bentoni toetus on neile oluline. „Mida lähemale ma kooli lõpetamisele astun, seda rohkem tekib pinge eluvalikute üle. Aga mu isa on mind õpetanud, et kiiret pole. Ma ei pea täna veel teadma, mida ma oma eluga teha tahan. Mul on aega,“ arvab Sissi. „Ja muidugi on isa mind õpetanud, et usuksin iseendasse ja ei kahtleks.“ Lisa jaoks on isa alati esimene inimene, kes temasse usub ja ta on oma lastele õpetanud, kui tähtis on mitte kunagi oma unistustega alla anda, isegi kui paljud üritavad sind alla tirida.

Märksõnad on muusika, tants ja kokkamine