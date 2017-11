Tegelikult ju ei pea muutuma, aga muutume me sellepärast, et ümbritsev keskkond muutub ja me ei saa selle eest pead liiva alla peita, tunnistas ERRi juht Erik Roose.

"Rahvusringhäälingus on lisaks aastatepikkusele mantrale, et raha ei ole piisavalt, tõsi ka see, et raha on rohkem kui erameedial kokku," rääkis Roose Äripäeva raadiole. "Mõnes mõttes - heas mõttes - on ringhääling saanud lubada endale elada mulli sees. Pole väga pikalt olnud sellist kohta, mille puhul peaks kindlasti tegema valulisi valikuid."

Meedia puhul muutub tarbijakäitumine koos põlvkondade muutusega.