Kuigi Eesti keskmise bussijuhi vanus on transpordi ametiühingu liikmete sõnul kõrgem kui 50 eluaastat, ei tähenda see seda, et peaks kartma sagenevaid liiklusõnnetusi just juhi tervislike viperuste tõttu. Kui lehitseda teateid bussiõnnetuste kohta, tuleb süüdlaste osas vaadata rohkem ilmataadi või kaasliiklejate poole, mitte vananeva bussijuhi otsa.

„[Bussisõitmine] ei muutu ohtlikumaks. See kelle tervis ei pea vastu, see lõpetab ise,“ ütleb transpordi ametiühingu juhatuse liige Kaimu Pirbe, kes teenib igapäevast leiba Tartu siseliinidel. Bussijuhi terviseriket peab ta liiklusõnnetustes ebatüüpiliseks teguriks, kui loetleb peast viimase aasta õnnetusi ja nende põhjuseid.

Pärnu õnnetuse osas ei taha Pirbe spekuleerida, kuid pakub kogemustele tuginedes välja ühe selgituse. „Seal [Pärnus] võis olla mitu aspekti. Võis olla terviserike, aga me ei saa välistada, et ta võis korraks tukastada – mees oli lihtsalt väsinud. Olen ise selle 20aastaselt üle elanud: jäänud korraks magama ja veoautoga teelt välja kummuli käinud.“

Bussijuht ei jõua välja puhata?

Milline on bussijuhtide tegelik tervis, ei oska ametiühinguliikmed öelda. „Bussijuhid räägivad omavahel, aga eestlane ei räägi oma tervisest üldse midagi. Ka arstidele ei kurdeta,“ märgib Urmas Pärgma, kes keerab bussirooli Pärnu liinidel. Jääb loota, et juhid räägivad oma muredest arstlikus kontrollis, kuhu tööandjad neid igal kahe aasta tagant saadavad.

Ka Pärgma jutust jääb kõlama bussijuhtide väsimus. „Graafikud on küll on koostatud vastavalt tööseadusele, aga on bussijuhte, kes ei jõua välja puhata. Ma ei tea, mida nad teevad,“ ütleb ta.

Töölepingu seaduse järgi peab töötajale 24tunnisesse ajavahemikku jääma 11 tundi puhkeaega. Pärnu õnnetuse bussijuhile see antud nädalavahetusel ei kehtinud. Tema tööpäev oleks lõppenud kell 22 ning alanud uuesti varahommikul kell 5.30. Küsides selle kohta osaühingult M.K. Reis-X, kellele buss kuulus, kõlas vastuseks, et bussijuhtidele kehtivad teised seadused. Võib eeldada, et märkus tähendas viidet bussijuhi töögraafikule. Mehel oli enne laupäevast traagilist sõitu 4 töövaba päeva. Sama on ringelnud väide, et hukkunud bussijuht oli ka varem teelt välja sõitnud. Sellised andmed bussifirmal puuduvad.

Töögraafikus pole erilist rolli nädalapäevadel või pühadel, sest buss sõidab ikka. Ja palk on tagasihoidlik. Pirbe toob näite: „Võtame praeguse üldtöökokkuleppe, mis on ametiühingul 3 aastaks sõlmitud, tuleb tunnihinnaks 3.50. Jutt on brutost.“ Need põhjused ei meelita noori bussijuhi ametit valima. Oma osa on ka Eesti liikluskultuuril ja sellel, et juht peab ka reisijatega toime tulema. Ametiühingu liikmed ei salga, et töö on pingeline ja nõuab suurt stressitaluvust.

Tööinspektsiooni arvude järgi on tänavu bussijuhtidega juhtunud 17 tööõnnetust. Nädalavahetusel Pärnumaal juhtunu lisatakse statistikasse siis, kui uurimine lõpetatakse.

Praeguse seisuga jääb õnnetuste arv alla möödunud aasta näitajale, kui õnnetusi oli kokku 28, ning kinnitab üldist trendi, et vaid vähesed juhtumid sisaldavad märksõna „avarii“. „Raskemad juhtumid on valdavalt olnud põhjustatud libisemisest, komistamisest kas territooriumil või bussi sisenedes-väljudes. Kuid on olnud ka paar avariid,“ ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Valik bussiõnnetusi: põhjuseks rasked ilmastikuolud, terviserikked ja tähelepanematus

2017. aasta novembris sõitis Muhumaal umbes kilomeeter enne Kuivastu sadamat kraavi Lux Expressi buss, kui bussile vastu tuleva traktori laoturi tiivakinnitus rammis bussi. Kolm reisijat ja bussijuht said vigastada ning bussijuht toimetati haiglasse.

2017. aasta oktoobris põrkasid Tallinnas Pärnamäe tee ja Muuga tänava ristmikul kokku lapsi vedanud buss ja sõiduauto. Õnnetuse hetkel oli bussis 20 last ja haiglasse viidi üks kuueaastane laps.

2017. aasta juulis juhtus Lux Expressi bussiga õnnetus mõnikümmend kilomeetrit enne Riiat. Buss, milles viibis 35 reisijat, sattus õnnetusse, kui juht püüdis maanteel mööduda aeglaselt sõitnud veoautost, põrgates kokku seejuures kokku sõiduautoga. Bussis ei saanud keegi kannatada.

2017. aasta märtsis sõitis Imaveres teelt välja kraavi liinibuss, milles oli 14 last. Bussijuhi sõnul juhtus õnnetus, sest ta püüdis sõidu ajal ühe lapse mahakukkunud nukku üles korjata, kuid rool pöördus ja buss hakkas kraavi libisema. Juht rabas omakorda rooli, vastasel juhul oleks sõiduk kraavi külili kukkunud, ja sõitis otse põllule.

2017. aasta märtsis sõitis Imaveres teelt välja kraavi liinibuss. (Kaspar Pokk)

2017. aasta jaanuaris jäi Tallinnas Hobujaama ristmikul bussi alla 83aastane naine, kes viidi kontrolliks haiglasse. Möödunud oktoobris jäi samal ristmikul bussi alla mees, kes hukkus.

2016. aasta novembris peeti Pärnumaal kinni 50aastane Ecolinesi bussijuht, kes oli roolis purjuspäi. Politsei karistas juhti rahatrahviga.

2016. aasta novembris põrkas reisibuss Lasnamäel kokku sõiduautoga, milles hukkus 20aastane juhtimisõiguseta autojuht. Reisibussi juht liiklusõnnetuses viga ei saanud ning teisi reisijaid bussis ei olnud.

2016. aasta septembris sõitis Tallinna liinibuss vastu tänavavalgustusposti vältimaks kokkupõrget sõiduautoga. Selle tagajärjel sai bussis viga üks ema ja tema aastane väikelaps, kes viidi Tallinna lastehaiglasse.

2016. aasta augustis toimus liiklusõnnetus Tallinnas Peterburi teel, kui 55-aastast liinibussijuht tabas terviserike ja mees kaotas masina üle juhitavuse, sõitis teelt välja vastu tänavavalgustusposti ning sealt edasi üle haljasala vastu pargitud sõiduautot. Bussijuht toimetati sündmuskohalt haiglasse.

2016. aasta augustis toimus liiklusõnnetus Tallinnas Peterburi teel, kui 55-aastane liinibussijuht tabas terviserike ja mees kaotas masina üle juhitavuse. (T. Ungro)

2016. aasta mais toimus avarii Eesti Energia kaevandusse töötajaid vedanud bussiga, kui 63aastast meest tabas terviserike. Buss sõitis teelt välja vastu puud ning koos bussijuhiga viidi haiglasse kontrolli veel 3 inimest.

2016. aasta mais toimus avarii Eesti Energia kaevandusse töötajaid vedanud bussiga, kui 63-aastast meest tabas terviserike. (Politsei- ja piirivalveamet)

2016. aasta augustis saadeti otse kohtusaalist kolmeks kuuks trellide taha 64-aastane bussijuht Aare Läkk, kes sõidutas ligi kolmepromillises joobega lapsi ja tegi avarii.

2016. aasta märtsis põhjustas Tallinna liinibussijuhi terviserike Gonsiori tänaval avarii: buss sõitis teelt välja ning ootamatu manöövri tõttu põrkasid kokku ka kolm sõiduautot. Avariis keegi viga ei saanud, kuid bussijuht viidi haiglasse tervisekontrolli.

2016. aasta märtsis põhjustas Tallinna liinibussijuhi terviserike Gonsiori tänaval avarii. (Erakogu)

2016. aasta veebruaris toimus Ida-Virumaal raske liiklusõnnetus, kui libeda tee tõttu põrkasid kokku reisibuss ja veoauto. Bussijuht hukkus sündmuskohal ja haiglasse viidi 13 inimest.