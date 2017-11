Põhja-Eesti regionaalhaiglas meditsiiniõe hooletuse tõttu elu kaotanud naise lähedased said kohtusaalis teada, et nende ema tundidepikkuste kannatuste eest küsitav mittevaraline hüvitis võibki jääda saamata.

Neljapäeval peeti Harju maakohtus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) õele Nadežda Soosaarele (55) esitatud süüdistuse arutamisel kohtuvaidlusi. Ringkonnaprokurör Anneli Lumiste keskendus oma kõnes ettevaatamatusest patsiendi surma põhjustanud kohtualuse süüle juriidilise hinnangu avamisele.

„Süüdistus on leidnud kohtulikul uurimisel kinnitust. Oluline on siin vahet teha, kas antud juhul oli tegemist kergemeelsuse või hooletusega. Süüdistatav pidi teadma, et vereülekanne on selline organismi talitusse sekkumine, mis isegi õigete verekomponentide sisestamisel võib põhjustada tüsistusi, rääkimata sellest, kui patsiendile kantakse üle sobimatut verd,“ räägib Lumiste, kelle sõnul saab Nadežda puhul rääkida just kuritahtlikust hooletusest, mille tagajärjel inimene suri.