Sellest sügisest juhib Jõgeva- ja Tartumaa piiril asuvat Anna Haava nimelist Pala kooli 27aastane Tallinnast pärit Grete-Stina Haaristo. Eesti noorim koolidirektor otsustas juba kolm aastat tagasi jätta suurlinna tuled ja kolis sõna otseses mõttes metsade vahele õpetajaks.

Pala kool on nägus ja euroremonditud, kuid selliseid silmale rõõmu pakkuvaid õppeasutusi on Eestis teisigi. Imestama ei pane ka see, et kooli sisenejat tervitatakse kõva selge häälega. Ebatavaliseks teeb aga 90 õpilasega Pala kooli peale noore direktrissi see, et vahetunnis puhkenurgas diivanil lösutavad VIII klassi noormehed tõusevad nagu sõdurid tervituseks püsti. Ja seda viisakusest, mitte direktori rangel korraldusel.