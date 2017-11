Tänavuse jõulukuuse leidis Kesklinna valitsus Vääna-Jõesuust perekond Saarele kuuluval kinnistul. Puu on poolsada aastat vana ja kasvanud üles koos sealse pererahvaga. Eile toodi puu Raekoja platsile.

Peretütar Sandra ütleb, et tallinlastele silmailmu pakkuv jõulupuu oli nende hoovis juba siis, kui pere endale Vääna-Jõesuhu krundi ostis. „Siis oli see kuusk veel pisike, pakuks viie-kuueaastane. Suuruselt peaaegu sama pisike nagu need teised kuused siin tema kõrval. Eks ta kasvas siin minuga koos. Viimasel ajal tegi ta meile ka natuke peavalu. Suurte tuultega peksis vastu akent ja katust,“ räägib Sandra.

Pereema Ene ütleb omalt poolt, et kahju on küll, et kuusk maha võeti, kuid: „Ta läks juba nii suureks, et hakkas mul maja seina määrima, ja siis ma ise arvasin ka, et meil on siin suured tuuled ja tormid. Ta on nii suur, võib-olla kukub, äkki isegi maja peale. Nii ma leidsingi, et oleks õige aeg lasta kuusk maha võtta ja viia Raekoja platsile, kus ka teised saavad teda imetleda. Pakkusime kuuske juba möödunud aastal, kuid siis leiti, et vahest jääb liiga väikeseks. Nüüd aga helistati ja öeldi, et meie kuusk on ikka nii ilus ja seda tuleb teiste linlastega jagada.“