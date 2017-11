Tuli ei jätnud midagi alles, tukkide vahel turritab ainult vana pliit. Seda tuligi Janeri haagise peale sikutama, et see vanarauaks viia. „Kunagi oli pliit selles majas, tirisime vanaisaga teiselt korruselt alla,“ meenutab Janeri ja osutab Kaagvere mõisa lagunenud õlleköögile, kus ta vanaisa kunagi elas. „Mõtlesin selle korda teha, väga korralik pliit oli.“

„Kahju on emotsionaalne. Siin on palju mälestusi, lapsena sai siin väga palju aega veedetud,“ ütleb kolmapäeva õhtul Kaagveres Emajõe kaldal maha põlenud kalurionni omal ajal ehitanu lapselaps Janeri.

Janeri, kes sündinud ja üles kasvanud Kaagveres, räägib, et sellist jama nagu praegu, pole külas varem olnud.

„Poisikesed käivad ringi ja ähvardavad vanainimesi. Kui keegi midagi ütleb, siis lubavad maha lüüa,“ ei mõista ta, mis toimub. „Kuidas nad üldse onni sisse said? Alles laupäeval käisin siin, uksed-aknad olid kõik kinni. Teisel pool küla on paljudel aiamaal majakesed, nad võivad sinnagi sisse murda. Minul näiteks on aiamajas gaasiballoon. Kui seal tuli lahti läheb, siis tuleb korralik pauk.“

„Meie järelevalve peaspetsialist kogub praegu infot, kus keegi enne tulekahju puhkemist oli ja teeb kindlaks, kas meie õpilased on sellega seotud,“ ütleb Maarjamaa hariduskolleegiumi direktori kohusetäitja Pille Vaiksaar. „Tahame kõigepealt oma majas selgusele jõuda ja kui päästeamet või hoone omanik peab vajalikuks, siis hakkab asja uurima politsei.“

Vaiksaare sõnul on nad suhted külaga nüüd enam-vähem paika saanud. „Meie õpilaste seas on kirglikke suitsumehi, kes käivad oma kirge teisel pool aeda rahuldamas,“ ütleb Vaiksaar. „Teeme külaga koostööd, et need poisid võimalikult kiiresti sealt ära saada.“

Pikemad plaanid on seotud töökasvatusega, et leida Kaagvere õpilastele jõukohast rakendust.